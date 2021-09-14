【美股焦點】 美國8月CPI符合市場預期 通脹壓力有所降溫 三大指數開市齊升

美國8月消費物價指數（CPI）按年升5.3%，符合市場預期，通脹壓力有所降溫，帶動美股三大指數周二（14日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升88.83點及0.25%，報34,958.46點，標準普爾500指數升15.91點及0.36%，報4,484.64點，納斯達克指數升64.71點及0.43%，報15,170.3點。

早前颶風艾達過境美國墨西哥灣沿岸，令石油產量大減，有報道指最近可能又有熱帶風暴「尼古拉斯」侵襲墨西哥灣。加上美國銀行預測，若今年冬天極為寒冷，油價有可能更高，帶動相關板塊上漲，中國石油（PTR）漲2.22%、道達爾（TTE）漲1.79%、英國石油（BP）漲1.24%。另外，國際油價升至近六周新高，截止周二晚上9時42分，WTI原油期貨現報每桶70.94美元。倫敦布倫特原油期貨現報每桶74.04美元。

蘋果（AAPL）將於本港時間周三凌晨一點召開秋季新品發佈會，蘋果股價微升0.24%。

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠