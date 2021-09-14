  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】 美國8月CPI符合市場預期 通脹壓力有所降溫 三大指數開市齊升

股樓投資 22:05 2021/09/14

分享：

美國8月消費物價指數（CPI）按年升5.3%，符合市場預期，通脹壓力有所降溫，帶動美股三大指數周二（14日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升88.83點及0.25%，報34,958.46點，標準普爾500指數升15.91點及0.36%，報4,484.64點，納斯達克指數升64.71點及0.43%，報15,170.3點。

早前颶風艾達過境美國墨西哥灣沿岸，令石油產量大減，有報道指最近可能又有熱帶風暴「尼古拉斯」侵襲墨西哥灣。加上美國銀行預測，若今年冬天極為寒冷，油價有可能更高，帶動相關板塊上漲，中國石油（PTR）漲2.22%、道達爾（TTE）漲1.79%、英國石油（BP）漲1.24%。另外，國際油價升至近六周新高，截止周二晚上9時42分，WTI原油期貨現報每桶70.94美元。倫敦布倫特原油期貨現報每桶74.04美元。

蘋果（AAPL）將於本港時間周三凌晨一點召開秋季新品發佈會，蘋果股價微升0.24%。

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 CPI 美元

下一篇文章

【騰訊700】國務院中辦印發意見文件 要求加強網絡文明建設

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】大市向下走 見好要識收
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市
【MIRROR】姜濤出席活動途中不適暈倒 電盈全日最低位收市