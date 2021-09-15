【ET開市直擊】iPhone13冇驚喜概念股要跟跌？同場加映尋找落後實力股（附Time code）

美國8月份通脹數據遜於預期，市場對通脹憂慮稍緩，對港股氣氛是否有利？科網股繼續受監管政策困擾，與其吼位入博反彈，不如留意具復甦概念的強勢板塊落後股。盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，尋找強勢板塊的落後股。

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00：00 - Tim cook介紹蘋果產品發布會

00：32 - 港股焦點速覽 蘋果概念股點睇

01：16 - 外圍市況速報 美通脹數據溫和

02：50 - 歐洲減買債 預視美國也開始？

05：13 - 港股上日市況速報＋北水盤路

06：28 - 港股再失廿天線 再跌空間有幾大？

09：33 - 新iPhone速評 對蘋果股價影響

12：06 - 蘋果概念股怎分析：舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 、丘鈦 （01478） 、高偉電子 （01415）

15：54 - 澳門賭業股慘輸 收緊博彩監管影響有幾大：金沙中國 （01928） 、永利澳門 （1128） 、銀娛 （00027） 、新濠 （00200） 、澳博 （00220） 、美高梅 （02282）

20：16 - 港股開市前市況速報

21：53 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）

23：00 - 恒大料9月銷售續跌對 恒大會否倒下？談中國恒大 （03333） 、融創中國 （01516） 、富力地產 （02777） 、佳兆業 （01638） 、碧桂園 （02007）

28：50 - 金屬資源股回吐會續續？談馬鋼 （00323） 、鞍鋼 （00347） 、重鋼 （01053） 、中鋁 （02600） 、俄鋁 （00486） 、中國宏橋 （01378）

31：49 - 資源板塊中 水泥股仍值得留意：談海螺水泥 （00914） 、中建材 （03323） 、華潤水泥 （01313）

34：04 - 港股開市後市況速報

35：31 - 股票分析：銀娛 （00027） 股價前景點睇？

37：15 - 股票分析：時代鄰里 （09928） 買賣策略

39：26 - 股票分析：華潤萬象生活 （01209） 買賣策略

41：51 - 股票分析：瑞聲 （02018） 前景點睇？

43：27 - 股票分析：高偉電子 （01415） 前景點睇？

44：37 - 股票分析：中國有色礦業 （01258） 前景點睇？

46：08 - 股票分析：江西銅 （00358） 前景點睇？

47：11 - 股票分析：中國稀土 （00769） 可以追落後嗎？

48：33 - 股票分析：京東物流 （02618） 前景如何？

49：18 - 股票分析：中石油 （00857） 前景如何？

51：07- 股票分析：中國海外 （00688） 前景如何？

52：58 - 股票分析：中興通訊 （00763） 前景如何？

54：03 - 股票分析：騰訊 （00700） 可抵撈

56：49 - 財經日誌提提你

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*重溫上日《ET開市直擊》- 譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？（附Time code） 【按此】