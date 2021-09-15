【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億 恒大反彈乏力續跌5%
股市 16:51 2021/09/15
大劉劉鑾雄重新買入中國恒大 （03333） ？受債務危機困擾，中國恒大股價愈跌愈深，周二更失守3元關口。據中央結算系統持股紀錄（CCASS）最新資料顯示，被視為大劉劉鑾雄「御用券商」天發證券，上周三（9月8日）在3.7元水平增持7600萬股中國恒大，約佔發行股數0.57%，粗略以中國恒大當日收市價計，天發證券購入金額約2.8億元。
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恒大仍未止跌，股價早段雖曾倒升4%見3.09元，惟其後再度回落，曾破底低見2.79元，收報2.81元，跌5.4%，成交6.2億元。
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劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻早前申報，於8月26日出售631.2萬股恒大股份，平均作價每股4.4774元，套現2,826萬元。
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記者：譚志偉
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