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【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%

股市 16:51 2021/09/15

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【恒大3333】大劉御用券商天發證券，上周三增持恒大，圖為恒大深圳總部。

大劉劉鑾雄重新買入中國恒大 （03333） ？受債務危機困擾，中國恒大股價愈跌愈深，周二更失守3元關口。據中央結算系統持股紀錄（CCASS）最新資料顯示，被視為大劉劉鑾雄「御用券商」天發證券，上周三（9月8日）在3.7元水平增持7600萬股中國恒大，約佔發行股數0.57%，粗略以中國恒大當日收市價計，天發證券購入金額約2.8億元。

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恒大仍未止跌，股價早段雖曾倒升4%見3.09元，惟其後再度回落，曾破底低見2.79元，收報2.81元，跌5.4%，成交6.2億元。

＊恒大債務危機是什麼一回事？2分鐘睇明何謂「債務違約」：【按此】

劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻早前申報，於8月26日出售631.2萬股恒大股份，平均作價每股4.4774元，套現2,826萬元。

相關文章：

【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）

【疫苗福利】華置送股票鼓勵員工租戶家人打針　大劉甘比分享愛股？

【恒大債務】恒大回購死綫鬆綁　華置股價曾升一成、大劉御用券商5日帳面賺3300萬元

【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況

【恒大3333】恒大財富苦主　雨中續圍深圳總部

記者：譚志偉

*重溫今早《ET開市直擊》－恒大債務危機對內房股影響： 【按此】（或點選Time code 23'00↓）

港股 劉鑾雄 陳凱韻 中國恒大（03333）
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