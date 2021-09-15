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【職場調查】愈來愈多港人投身送餐專員行列 戶戶送調查：86%受訪者最享受工作彈性

理財智慧 09:58 2021/09/15

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隨著外送服務平合普及，愈來愈多港人投身送餐專員行列，為支援送餐專員並聽取他們的意見，外送服務品牌、目前在香港與超過10,000名送餐專員合作的戶戶送早前進行了一項送餐專員調查，並公布有關結果。調查顯示，85%受訪送餐專員滿意或非常滿意與戶戶送的合作，送餐工作的彈性與方便是其主要優勢。

消費者已習慣網上訂餐，餐廳亦積極採用科技及應用程式來度過疫情的難關。無論是因經濟環境而失業的市民，還是希望利用閒餘時間賺取外快的學生和持家者，都開始視戶戶送為另一個具吸引力的途徑，以取代傳統的兼職工作。調查發現，超過95%受訪者表示享受自主送餐工作所帶來的彈性，而逾半(53%)受訪者表示，如須在特定日子工作滿指定時數，他們將不再成為送餐專員。

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【職場熱話】 基金公司月薪2.2萬 畢業生嫌低過朋友 網民：冇工作經驗點搵到好工，詳見【下一頁

較年輕的一代喜歡與平台經濟合作，顯示工作的未來模式將發生變化，越來越多人追求相對自由的工作時間。受訪的戶戶送送餐專員表示，他們欣賞並喜歡使用公司的自由登入系統，93%將其列為選擇與戶戶送合作的首要原因。自由登入系統讓送餐專員可隨時隨地上線接單，毋須事先預約時段，能夠自行安排工作時間。

【薪酬調查】港大畢業生平均月薪去到呢個水平 冠絕本地院校 呢個行業入行月薪更達38,868元，詳見【下一頁

除工作的彈性與方便外，送餐專員滿意戶戶送應用程式的原因還包括收入較高、具透明度、送餐專員支援及保險福利。為幫助送餐專員減輕負擔並獲得保障，戶戶送免費向他們提供個人意外及第三方責任保險。
 
對於去年因疫情而失業的人士，戶戶送為他們提供了賺取收入的應急方法。當被問及如何與戶戶送交流時，戶戶送逾七成的送餐專員會透過公司調查、送餐專員專用網站、熱線及其他交流活動，把握機會分享意見。

【職場熱話】 魔鬼藏在細節裡 中秋早放只是夢 網民：這樣的公司真是早走早着，詳見【下一頁
 
戶戶送香港區營運總監白家豪表示：「公司已為送餐專員推出多項周到的職業導向計劃，包括免費提供OpenClassrooms的網上課程，送餐專員及其家人可透過這個創新的應用程式獲得培訓和發展機會，可供選擇的網上技能課程超過700個。」此外，戶戶送上下將繼續與送餐專員密切合作，確保滿足他們的需要，建立能令他們自豪及愉快的工作環境，同時提供他們所追求的工作彈性。

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

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記者：陳詠妍

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