【東京奧運】為祝賀香港滑浪風帆代表隊　海通國際頒發23萬元獎金

海通國際自2017年起為香港滑浪風帆會的主要贊助商，今（14日）宣布頒發共23萬元獎金，予參與2020年東京奧運會的香港滑浪風帆代表隊，祝賀兩位運動員在本屆奧運的優秀表現，同時表彰香港滑浪風帆代表隊奮力拼搏和堅毅不拔的體育精神。

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海通國際表示，在本屆東奧滑浪風帆賽事中，港隊與世界級運動員同場競技，雖未獲獎牌，但亦取得驕人成績：陳晞文成功入圍女子滑浪風帆RS：X級獎牌賽，總成績排名第8，創下個人最佳奧運成績；男子組運動員鄭俊樑經歷12場比賽，最終總成績位列第13名。

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另外，海通國際正在與香港滑浪風帆會合作，籌備年底的「海通國際香港滑浪風帆公開錦標賽」及「滑浪風帆維港表演賽」，賽事首度移師維多利亞港舉行，屆時香港市民可在中環及灣仔區域近距離觀賞賽事，支持滑浪風帆運動，領略運動員風采。

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