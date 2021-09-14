【騰訊700】國務院中辦印發意見文件 要求加強網絡文明建設

內地繼續出台監管互聯網企業的措施。內地媒體報道，中央辦公廰及國務院辦公廰印發《關於加強網絡文明建設的意見》，意見提出工作的目標是文明素養得到新提高，青少年網民網絡素養不斷提升，網絡平台主體責任和行業自律有效落實。意見提到，之前進行的「清朗」、「淨網」系列專項行動要繼續深入推進，還要深化公眾帳號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，及開展互聯網領域虛假信息治理。

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外界預料新政將針對騰訊（00700）、字節跳動、快手（01024）、嗶哩嗶哩（09626）、知乎等網絡分享平台。

意見又指出，要健全防範青少年沉迷網絡工作機制，依法堅決打擊和制止青少年網絡欺凌，保護青少年在網絡空間的合法權益；強化網絡平台責任，加強網站平台社區規則、用戶協議建設，引導網絡平台增強國家安全意識；加強互聯網行業自律，堅持經濟效益和社會效益並重的價值導向，督促互聯網企業積極履行社會責任；發揮行業組織引導督促作用，促進行業健康規範發展；加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施，加快制定修訂並實施文化產業促進法、廣播電視法、網絡犯罪防治法、未成年人網絡保護條例、互聯網信息服務管理辦法等法律法規。

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