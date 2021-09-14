【跨境理財通】渣打提交理財通業務申請　目標未來4年灣區財管收入大升3倍

▲ 渣打大灣區行政總裁林遠棟及渣打中大華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤。（曾耀輝攝）

渣打香港已就開展「跨境理財通」業務向金管局提交申請，力爭成為首批提供理財通服務的香港銀行。渣打大灣區行政總裁林遠楝表示，目標未來4年大灣區財富管理業務收入至少增長3倍。他又指，適時會公布內地合作銀行的詳情，又預告初期會上架過百款理財產品供南向客戶選購。

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計及渣打香港，截至今日傍晚至少有4間港銀已提交理財通申請，分別是滙豐、恒生及中銀香港 （02388） 。

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理財通容許港澳銀行與內地銀行以「一對多」方式展開合作。林遠棟指，初期會集中與渣打中國合作，而目前亦正與數間潛在的內地合作銀行洽商，以爭取擴大客戶基礎及財富管理業務，形容過程積極並有進展，具體細節會在第4季公布。

渣打：南向通基金60%屬股債混合基金

渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤指，在人員培訓、產品及系統等方面已作出充足準備，計劃初期上架超過100隻南向通產品，將會以基金為主，約計約60%是股債混合型基金，其他南向通產品包括債券及外匯存款等。

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江碧彤強調，並無忽視北向通的投資需求，尤其是該行今年以來的人民幣計價基金銷售額按年錄得超過一倍升幅，反映客戶對人民幣產品需求，目前已經與幾間內地基金公司達成獨家分銷協議，推出新投資主題的基金，如新能源、新基建及女性消費主題等。

未來4年擬增聘1500人

理財通商機龐大，銀行業均積極部署。林遠棟形容「（大灣區）係好大個蛋糕」，相信有空間予業界百花齊放，配合其他大灣區業務增長，目標未來4年大灣區財富管理收入可以增長3倍，期間預計會增聘1500人。

根據理財通細則，銀行只負責執行客戶投資指示，而未可以作出投資意見及建議。對於如何確保客戶購買流程及體驗，江碧彤回應時指，會運用網頁及手機平台提供不同配套，確保客戶選購時掌握充足資訊。

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記者：趙穎妍