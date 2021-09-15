【混合工作模式】調查：企業員工平均每週工作44.9小時　近半數人下班後仍需覆郵件和解答客戶查詢

▲ 有調查指出，遙距工作讓工作與生活的時間界限變得模糊，並印證了當下每個人對於時間的觀念已經悄然改變。

疫情讓工作模式發生變化，直至現在，仍有不少企業維持遙距及在辦公室工作的混合工作模式。遙距工作在為員工帶來靈活性的同時，也調高了僱主對他們的期望，即希望他們隨時隨地保持工作狀態。有調查指出，遙距工作讓工作與生活的時間界限變得模糊，並印證了當下每個人對於時間的觀念已經悄然改變。

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Adobe 發布了一項調查報告，訪問了全球七個國家的 5,000 個企業員工和中小企管理人員，了解混合工作模式所產生的時間壓力以及對其工作和生活帶來的影響。調查結果指出，49% 的企業員工和 56% 的中小企管理人員表示他們現在的工作時間遠遠超過他們所預期的。目前，企業員工的平均工作時間為每週 44.9 小時，中小企管理人員的平均工作時間更達到每週 45.1 小時，均超過正常情況下協議的每週工作時間。

伴隨著工作時間的增加，即便是在正常下班後，員工和管理人員仍感到工作帶來的壓力。近半數的企業員工和五分之三的中小企管理人員在下班後仍需處理郵件和解答客戶查詢。

Z世代辭職人數攀升

由於工作時間所帶來的壓力越來越大，企業的辭職人數也在逐漸攀升。調查報告還顯示，這一趨勢或仍將持續下去，35% 的企業員工希望在明年轉工，其中，61% 的受訪者表示他們只為了更好地掌控自己的時間，這現象在那些初入職場的年輕人當中更為明顯。超過一半的 Z 世代受訪者表示，他們計劃在明年尋找新的工作，此外，這一代人也是對工作與生活平衡 (56%) 和他們整體工作(59%) 最不滿意的群體；儘管有四分之一的 Z 世代人群表示他們在正常工作時間 (早上9時到下午5時) 以外的工作效率最高，但他們仍認為在「辦公時間」內感受到最大壓力 (62%)。甚至近半的 Z 世代人群表示他們經常會選擇在床上辦公。

研究指出，企業員工更加期待能夠協助他們更快、更高效地完成工作的技術，這一期待在那些簡單的工作任務上更為明顯，例如管理和處理檔案、表格、合同、付款和發票事宜。調查顯示，員工每週有三分之一的時間都在處理和解決這些簡單且具重複性的工作，其中，86% 的企業員工和 83% 的中小企管理人員認為這些任務成為了他們高效工作的阻礙。

研究亦發現，一半的員工會選擇跳槽去那些能夠提供工具，讓他們更高效工作的企業。故調查建議，未來，當員工需要採用跨辦公室協作和遙距工作的工作模式時，僱主宜採用用戶友善的技術工具、人工智能和自動化來挽留和吸引人才。

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責任編輯：蘇穎琪