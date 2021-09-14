【打疫苗有獎抽】長江集團及李嘉誠基金會2000萬元疫苗抽獎 已抽出幸運兒 得奬結果9月20日公佈

為響應特區政府的疫苗接種計劃，長江實業、長江和記實業聯同李嘉誠基金會於今年 6 月宣佈，透過大抽奬送出一系列總值 2,000萬元的精選禮券予完成接種疫苗的市民，活動已於周一（9月13日）舉行抽奬儀式。



上述名為「長江集團/李嘉誠基金會 2,000 萬元禮券疫苗接種大抽奬」，由長江實業執行董事趙國雄主持，透過專業電腦系統隨機抽出36份奬品的得奬幸運兒，其中頭獎 1 名獨得價值港幣 500 萬元之長江集團精選禮券組合。

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核實後的得奬結果將於9月20日在大抽獎網站 www.ck-lksfsupportvaccine.hk 公佈，及於同日出版的《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登。

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得獎者須於9月30日或之前電郵 contact@ck-lksf-supportvaccine.hk與主辦單位聯絡安排領取獎品事宜。主辦單位亦將透過得獎者登記參加活動時所提供的香港流動電話號碼作個別通知。

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是次大抽獎送出一系列總值 2,000萬元的精選禮券組合，可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，包括用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及 3 香港等購買產品及服務。

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記者：陳詠妍