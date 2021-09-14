【理財智慧】何謂期權？ （1）

在美股市場，沒有牛熊證可以炒賣，要以少博大，或作對冲持股用途，一般會以期權（Option）操作。但對香港投資者而言，期權比較陌生，因香港期權市場較細。

期權就是一紙合約，定明期權買家的權利、賣家的責任，可以在某日之前，以某個價錢買某個數量的某商品。例如情況1，現時是9月14日，A向B賣出一張期權合約，獲得期權金（期權本身的價值），定明可以在9月30日或之前，B可以以150（美元，下同），向A購入100股蘋果（AAPL）的股票。這種可以以特定價格買貨的期權，稱為認購期權（Call Option）。

情況2，如果A向B賣出一張期權合約，獲得期權金，定明在9月30日或之前，B可以以150元，向A賣出100股蘋果，這種以特定價格賣貨的期權，稱為認沽期權（Put Option）。

情況1A：如果9月30日或之前，蘋果價格高於150元，B便可以以150元，向A購入100股蘋果（稱之為行使期權），再在公開市場以較高價格賣出，以賺取差價。

情況1B，如果9月30日或之前，蘋果價格等於或低於150元，B向A買入蘋果便無利可圖，因為既然公開市場買更便宜，為何要向A買入?期權便不會被行使，A就淨賺期權金。

情況2與情況1差不多，只不過買貨的權利，倒轉變成了賣貨。

總括而言，期權買家付出期權金，獲得了一份權利，賣家收獲了期權金，就要付上責任，就是在特定時間前，買入/賣出某數量的某商品的權利/責任。

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