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【互聯網監管】瑞士寶盛私銀Mark Matthews：中國行業監管風波令外資卻步　30年職業生涯未見過

股市 19:21 2021/09/14

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瑞士寶盛私銀Mark Matthews稱，資金正尋找避風港，不少從中國轉至印度市場

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，中國在科技監管政策上出現大轉變，不少外資因而對中資股卻步，這是他過去30年職業生涯中從未見過的，籲投資者不要預期科技公司未來回報可以重返昔日水平。

Matthews指，科技股未來的自由現金流，難以像從前般高企，建議避開中資科技股，但可以將資金投放在中國大眾市場消費股、醫療保健股及清潔能源股。

上海逾20間遊戲企業遭約談【下一頁】

中資科技股受累於監管壓力下，Matthews稱，資金正尋找避風港，不少從中國轉至印度市場，現時印度基準指數中兩成與科技數碼行業有關，涉及數碼市場推廣、區塊鏈、人工智能、雲服務等領域。

薦美國重磅科技股

美國股市在高位徘徊，Matthews看好美股可繼續向上，並推薦美國重磅科技股，認為目前大型科技股如Google母企Alphabet（美︰GOOG）、Facebook（美︰FB）、蘋果（美︰AAPL）等預測市盈率介乎22至27倍，估值並不昂貴，與標普500指數的22倍相若，加上這些科技股會回購股份，故值得持有。

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港股 美股 市盈率 外資 Google 標準普爾500指數 中國 Facebook Alphabet

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