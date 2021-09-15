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【英國疫情】職位空缺創新高 仍有過百萬人強制休假

環球經濟金融 08:35 2021/09/15

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英國過去3個月的職位空缺數字創新高，而酒店及餐飲業的勞動力需求最大。但與此同時，英國政府的保就業補貼計劃將於本月底結束，英國仍有過百萬人休假，外界憂慮失業率會於計劃結束後上升。

英國受累疫情流失50萬職位 這一年齡層高危 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國於上月的總就業人數達到2,910萬人，增加約24.1萬人，回復至去年2月時的水平。英國人的平均月薪較去年同期增加 5.3%，較去年2月時增加 6.5%。

英國在今年6月至8月的職位空缺升至歷史高位，達到103萬個空缺，而酒店業與餐飲業就需求最大。

英國於5月至7月的裁員率，回落至每1,000名僱員裁員3.4人，與疫情爆發前的水平相近。

傳英國10月或再封城 政府官員澄清非屬實 【下一頁】

英國政府因應疫情推出保就業補貼計劃（furlough scheme），代僱主向員工出糧。但由今年7 月起，僱主需向休假員工支付10%薪金，政府僅補貼70%薪金。

但ONS指部分企業無法適應疫情後經濟環境，英國8月的僱員數字維持與疫情前大致相同的水平，但約有100萬人仍處於休假狀態。

ONS指出上述數字無法反映經濟復甦，包括倫敦等重災區、藝術業和休閒行業的僱員數字，仍遠低於疫情前水平。當局預計整體就業率會持續復甦，尤其是年輕僱員等在疫情爆發時最受影在的群體，會有顯著升幅。

責任編輯：鄭錦玲

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