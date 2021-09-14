遙遙無期的裝修工程+永無止境的加價　如何避免裝修糾紛？　戶主六大責任你要知

香港樓價持續高企，「打工仔」成功置業變業主，當然希望藉裝修單位，好好粉飾一番；有不少僱主會因應價格，而選擇裝修公司，甚至找來熟人幫忙，若付出相宜的價錢，換來精美的裝修，固然可節省不少費用；如遇上不負責任的裝修師傅、業主又未能做好本身應有責任，到頭來只會換得「不斷加價」的裝修價單和無了期的裝修工程。小編為讀者釐清業主和裝修師傳的六大責任，從而避免裝修糾紛。

要點1：裝修費用分四期付款

一般而言，裝修費用會分四期收費，常見比例為：4321、3331或3322，以第一個比例（4321）作例子的話，如整筆裝修費為100萬元，首期會先收40萬元（40%）；第二期則為30萬元（30%），如此類推。大多裝修師傅會先收第一期費用，才會展開工程，而最後一期費用則會在收貨當天，或是在收貨日數天後繳費。

在第二、三期中，最理想做法為：都是裝修師傅或公司按約定完成某些項目後，業主繳費，例如水電項目。做法較差的，可能是在開始某些工程時，才收費，站在消費者的角度，師傅完成甚麼項目才去付費，會較為保障。

要點2：訂傢俬看「示範」單位

決定起用某間裝修公司前，戶主可先去看看他們的完成單位，因為那些傢俬的質素也是在同一間廠造出來，質素一看便知，所以參觀完成單位是非常重要和有用。戶主難去描寫傢俬訂造出來的標準高低，如參觀完成單位，便可以較易清楚傢俬的質素。

如果未能參觀「示範」單位，收貨時，看到問題的話，其實也可以執漏解決。舉例來說，如看到傢俬有爆口，都可以與對方商討解決；如當時在報價單上寫清楚，像是傢俬櫃邊封邊，那看到實物有違條款時，也可以表明不收貨。

要點3：找師傅貨比三家

其實裝修有好多不同的類型，維修安裝又或是裝修工程。很多人會找朋友、街坊等相熟人士裝修，未有考慮對方是做甚麼類型工程，也未有經過比較，完成出來的標準可能會有落差，引伸爭拗。

要點4：動工前要做功課

戶主有責任做資料搜集，網上除了有很多相關文章、影片外，也有課程。其實業主也可以透過這些學習相關資訊，扮演較好的角色。戶主如果對建材用料或裝修程序，掌握得愈好，就可愈懂得規劃節省金錢。

坊間亦有第三者的裝修平台，提供支援，而且收費較為全面，不含有中介費用，也不用怕師傅會中途消失。

要點5：轉師傅需釐責任

其實中途轉師傅並不可取，因為損失較大。若果是戶主提出的話，是有責任賠償對方。第二便是犧牲了保養，例如，原先師傅做到一半，再由新的師傅接手，不論是新舊師傅，都未必會希望擔起保養的責任。這樣一來裝修費用增加之餘，也有機會失去保養。

要點6：業主要做好預算

業主須了解整個工程項目，報價單入面沒列明的項目，對方是沒有責任去處理。以裝修清拆為例，大家都期望裝修清拆就是拆完等於完成，但如果拆完後發現有特別情況，像是有白蟻，那麼也會有額外收費。戶主應選擇適合的建材，而做好預算等也是責任之一。

*內文節錄自678期《iMoney Focus》封面故事。

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責任編輯：黎淑雯

