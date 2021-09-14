【理財智慧】新手投資策略（六） 解讀新股招股書（上）



買新股前要查閱新股招股書，但正因招股書是將公司的所有資訊皆透露予投資者，內容具體又詳盡，每頁每頁去詳閱很花時間，若要節省時間，就要知道招股書中哪一個章節最重要。本文將講解新股招股書的要點，教大家從每個章節中找出重點。

一、新股招股前準備

如果到港交所網站睇招股書，會分做兩個版本，一個是「全文檔案」，一個是「多檔案」。「多檔案」會將招股書以每個章節細分為多個檔案，可直接閱讀重要章節，而不用全個檔案慢慢閱讀。

看招股書前，假設新聞已公佈招股詳情，建議先看一看報道，雖然並不會成本招股書內容都報道，但最基本的集資額、招股價、上市日期、入場費都會提及，雖然有關資料都可以在招股書中看到，但直接看報道就不用在招股書中尋找。

二、各項重要章節

招股前了解新股的集資額、招股價及上市日期後，就要翻閱看招股書。招股書中必看的章節一定是「概要」，大約10多頁，是整本招股書每一個章節的總結，因此已將之後的內容大幅縮寫。

同時或可閱讀概要重點內容，首先概要的首兩、三頁是描述公司業務內容，宜多花點時間細閱，此部份將會簡單介紹公司業務、市場的佔有率、近三年的收入及淨利潤、以及基本的業務模式。可留意「品牌」、「業務」、「收入」等重要字眼，去睇想要的內容。

然後是「業務模式」，會講述業務流程，簡單顯示公司與各界的關係，如廠商、客戶等，要留意公司如何從客戶獲得收入，以及其如何支付給廠商。

再者就是「財務表現」，宜留意損益表中的收入、毛利率及淨利潤情況，不過有時上升速度太快反而要小心，有可能有不合理的因素。

以上是新股招股書各章節中較重要的部份，下次再繼續和大家解讀新股招股書其他要點。

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編輯 : 龍紀瑩