【新股IPO】瑞安房地產272分拆瑞安新天地主板上市

瑞安房地產（00272）宣布，建議分拆商業投資物業及物業管理及資產管理業務瑞安新天地在主板上市，並已於日前向港交所遞交了上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利及瑞銀；稍早前有傳新天地將集資至少5億美元。

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根據瑞安初步招股文件顯示，瑞安新天地的物業組合包括13個項目，分佈於上海、武漢、南京、佛山及重慶等城市，物業總建築面積達200.52萬平方米。除物業投資業務外，公司亦從事商業、住宅物業管理服務與商業資產管理服務。截至今年6月底止，瑞安新天地收入達13.77億元人民幣，按年增長23.8%；純利達4.04億元人民幣，相較2020年同期為虧損9.53億元人民幣。

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此外，根據不競爭契約瑞安新天地未來將有權向瑞安房地產收購商業物業權益，其中儲備涉及130萬平方米，包括上海太平洋新天地商業中心、瑞虹天地社區、蟠龍天地等項目。

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記者：張以正