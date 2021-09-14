【ESG】科技商品化成產業新趨勢　配合本港工業推動綠色金融

▲ 環境、社會和治理（ESG）是全球企業的熱門話題，在「工業4.0」的背景下，香港製造業亦努力尋求升級轉型，希望在產品的設計及研發中做到滅少碳排放，有商家認為，科技商品化能配合本港工業，推動創科和生產力。（陳靜儀攝）

環境、社會和企業管 治(ESG)是全球企業的熱門話題，在「工業 4.0」 背景下，本港製造業亦努力尋求升級轉型，希望在 產品的設計及研發中做到減少碳排放，有商家認為，科技商品化能配合本港工業，推動創科和生產力。

香港中華廠商聯合會旗下的 CMA 檢定中心，成立5,000呎的科技商品化中心「CMA+」，提供實驗室予合作企業，方便其升級產品。

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該會會長史立德認為，基礎科研向來是香港優勢，然而本港科研往往停留在中、上游階段，未必切合廠商生產時的需要，而科技商品化中心所提供的服務，能解決香港應用科研不足的短板，以及推 動產業鍵技術的突破。他又表示，本港的科研項目，未來可多聚焦在「科研後、量產前」的中間性測試環節，以完善整個創新產業鏈。

雅芳婷集團有限公司主席許章榮表示，以前業界對處理床褥而產生的碳排放準則不一，但酒店對 ESG 非常重視，該檢定中心測量出的數據，能幫忙計算產品的碳排放量，再配合科研升級床褥，有望可大大減輕本港的廢料問題。他又指，本港製造業 相當願意推動綠色金融，期望能有劃一的標準。

理盈環保科技有限公司營運董事麥賢冠指出，在工業廢料循環再用的技術上，對比倫敦和新加坡的舊式工業做法，香港其實已較為領先，不少企業都擁有FSC環保認證，該檢測中心能幫助企業在向大中華或歐洲地區出口時提供認證。

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記者：李智美