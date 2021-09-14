  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】科技商品化成產業新趨勢　配合本港工業推動綠色金融

商業 20:30 2021/09/14

分享：

環境、社會和治理（ESG）是全球企業的熱門話題，在「工業4.0」的背景下，香港製造業亦努力尋求升級轉型，希望在產品的設計及研發中做到滅少碳排放，有商家認為，科技商品化能配合本港工業，推動創科和生產力。（陳靜儀攝）

環境、社會和企業管 治(ESG)是全球企業的熱門話題，在「工業 4.0」 背景下，本港製造業亦努力尋求升級轉型，希望在 產品的設計及研發中做到減少碳排放，有商家認為，科技商品化能配合本港工業，推動創科和生產力。

香港中華廠商聯合會旗下的 CMA 檢定中心，成立5,000呎的科技商品化中心「CMA+」，提供實驗室予合作企業，方便其升級產品。

【人工智能】專利申請最怕重覆　人工智能專利檢索評估　加快搜索速度及擴大搜索範圍

該會會長史立德認為，基礎科研向來是香港優勢，然而本港科研往往停留在中、上游階段，未必切合廠商生產時的需要，而科技商品化中心所提供的服務，能解決香港應用科研不足的短板，以及推 動產業鍵技術的突破。他又表示，本港的科研項目，未來可多聚焦在「科研後、量產前」的中間性測試環節，以完善整個創新產業鏈。

雅芳婷集團有限公司主席許章榮表示，以前業界對處理床褥而產生的碳排放準則不一，但酒店對 ESG 非常重視，該檢定中心測量出的數據，能幫忙計算產品的碳排放量，再配合科研升級床褥，有望可大大減輕本港的廢料問題。他又指，本港製造業 相當願意推動綠色金融，期望能有劃一的標準。

理盈環保科技有限公司營運董事麥賢冠指出，在工業廢料循環再用的技術上，對比倫敦和新加坡的舊式工業做法，香港其實已較為領先，不少企業都擁有FSC環保認證，該檢測中心能幫助企業在向大中華或歐洲地區出口時提供認證。

【日本便利店】 FamilyMart計劃開設1000間無人店　開店成本增2成

【香港出口】第三季港出口指數跌9.7點　港商看淡聖誕銷情

記者：李智美

相關文章

【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響　變陣加大「民生」商機部署
2021/09/13
【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響　變陣加大「民生」商機部署
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
2021/09/13
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務
今日
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務
【譚仔】譚仔國際集資約10億元　全年顧客總數達3073.4萬人次
今日
【譚仔】譚仔國際集資約10億元　全年顧客總數達3073.4萬人次

你可能感興趣

【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響　變陣加大「民生」商機部署
10:00 2021/09/13
【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響　變陣加大「民生」商機部署
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
16:44 2021/09/13
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務
今日 13:25
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務
香港 綠色金融 檢測中心 ESG 商品

下一篇文章

【人手短缺】 亞馬遜起薪點增至每小時140元 　兼有2.3萬元簽約酬金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子商貿】逾75%受訪者相信 KOL　帶動電子商貿新消費模式
【電子商貿】逾75%受訪者相信 KOL　帶動電子商貿新消費模式
【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水
【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水
【逆市開店】美心烘焙所登陸觀塘裕民坊　集麵包甜點及地道特飲
【逆市開店】美心烘焙所登陸觀塘裕民坊　集麵包甜點及地道特飲
【WFH】羅兵咸永道轉混合工作模式　派逾萬元吸引英國員工回辦公室
【WFH】羅兵咸永道轉混合工作模式　派逾萬元吸引英國員工回辦公室
【授權商機】日企夥香港、瑞典及芬蘭企業攜姆明進軍中國　冀5年內授權收入達7億
【授權商機】日企夥香港、瑞典及芬蘭企業攜姆明進軍中國　冀5年內授權收入達7億
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務
【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務