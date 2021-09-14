【9月好去處】大澳舉辦花燈節 多達2500個手繪花燈 於9月每晚6時半亮燈

每年臨近中秋，大澳都會舉辦花燈節，而今年大澳花燈節由9月11日至9月30日期間舉行，當中將有多達2500個不同色彩的手繪花燈懸掛在大澳吉慶街、棚屋、紅橋等大澳著名景點，並於每晚6時半至9時半期間亮燈，讓遊客能感受大澳的另一面。

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大澳花燈節由民間組織「大澳非茂里」舉辦，活動會在大澳各大街小巷掛上手繪紙燈籠，而手繪紙燈籠是由一班學生、家長、少數族裔等在8月開始製作，每個都別具特色。今年雖然沒有花燈節巡遊及開幕儀式，但每晚都會亮起花燈，成為「打卡」的好地方。

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除「打卡好地方」外，花燈節另外設有花燈繪畫工作坊、水鄉市集、大澳文化體驗團、搖櫓游涌、攝影比賽等活動，適合一家大小參與。如果想參加活動須預早報名，名額有限，先到先得，有關活動詳情可參閱大澳非茂里網頁。

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《大澳水鄉花燈節2021》詳情

地點：大澳

日期：9月11日至30日

亮燈時間：每晚6時半至9時半

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責任編輯：羅浩濂