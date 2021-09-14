【人工智能】專利申請最怕重覆　人工智能專利檢索評估　加快搜索速度及擴大搜索範圍

▲ 優端合科（InnoAIbator）利用其研發的人工智能新算法「自然語言彩色圖騰」（NLCT），套用在專利檢索上，並推出「人工智能專利檢索評估」。（陳靜儀攝）

知識產權對不少企業來說，是發展的基石，但在申請專利過程中，要花很多時間做好檢索評估工作。

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有本地初創為了解決以上痛點，希望以人工智能協助企業加快進度。優端合科（InnoAIbator）利用其研發的人工智能新算法「自然語言彩色圖騰」（NLCT），套用在專利檢索上，並推出「人工智能專利檢索評估」。其行政總裁馮威棠解釋，新技術有助企業進行專利檢索評估時，獲得更廣和更多的資料。

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馮威棠指，目前的一般專利代理需時認識客戶申請專利的產品或業務，再用人手輸入和搜索，花大量時間。新技術可從文章組合所有關鍵字，並透過一堆關鍵字和同義字的對比進行檢索，可快至20分鐘完成專利檢索。

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全球的專利代理和周邊服務市場龐大，馮威棠相信單計中國內地已有約4,000間專利代理公司，故其技術的市場潛力龐大。相信這一項技術可瞄準本地和大灣區等的龐大科研初創市場，技術既能幫助他們發展，優端合科又能從中獲得商機。

記者：馬意文