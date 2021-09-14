▲ 【抖音母企】被指盜取騰訊用戶關係鏈 字節跳動：屬謠言，法院已立案

抖音母企字節跳動與騰訊 （00700） 再現爭拗。字節跳動稱，工信部提出「限期解除屏蔽網址鏈接」的要求後，騰訊 （00700） 對媒體散播謠言稱，屏蔽抖音是因為「字節跳動涉嫌盜取騰訊關係鏈」。字節跳動跑轟騰訊多次對外傳播過類似謠言，強調已向深圳市南山區法院提起訴訟，法院今年7月5日已正式立案，目前該案在審理過程中。

字節跳動稱，用戶的社交關係鏈並非騰訊獨有，用戶在其他互聯網平台同樣會形成社交關係，這些社交關係的重合屬於正常現象，和所謂「盜取」無關。

字節跳動又稱，除非微信主動提供，沒有任何一個第三方應用可以通過微信賬戶登錄的方式，獲取微信關係鏈。

字節跳動提到，去年法院判決同樣證明抖音並未獲取用戶微信或QQ用戶關係鏈。字節跳動稱，有用戶在2019年7月10日在北京互聯網法院起訴抖音，稱抖音獲得了今日頭條通過cookies取得的微信好友關係；2020年7月30日，北京互聯網法院針對此案作出一審判決，法院認定，沒有證據表明抖音存在未經用戶授權獲取用戶微信和QQ好友關係的行為。

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編輯：李哲毅