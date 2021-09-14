  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 20:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】油股仍明顯落後油價 瑞銀更看好中海油及中海油服

股樓投資 18:48 2021/09/14

分享：

瑞銀發表報告，指中資油企中期業績大部分符合甚至超出預期，在新冠殺情的影響下，內地計劃釋出原油儲備，OPEC+亦準備提高每日供應量至40萬桶。

不過，該行認為布蘭特油價將維持在每桶70美元以上，認為颶風英達對油價的影響將較預期長。該行又指，雖然基本面持續改善，但油股距離今年高位仍跌7%至35%。

該行給予中石化 （00386） 、中石油 （00857） 及中海油 （00883） 均給予「買入」評級，又認為中海油服 （02883） 及中海油的股價上升空間較大。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 謝克迪, CFA

中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 湖北能源（深：000883） 港股 石油 經濟 瑞銀 石油輸出國組織 市盈率 買入

上一篇文章

【放寬入境】港府：9月15日起實施粵澳「來港易」 兩大口岸每日非港人名額為1,000個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位