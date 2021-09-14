【大行點睇】油股仍明顯落後油價 瑞銀更看好中海油及中海油服

瑞銀發表報告，指中資油企中期業績大部分符合甚至超出預期，在新冠殺情的影響下，內地計劃釋出原油儲備，OPEC+亦準備提高每日供應量至40萬桶。

不過，該行認為布蘭特油價將維持在每桶70美元以上，認為颶風英達對油價的影響將較預期長。該行又指，雖然基本面持續改善，但油股距離今年高位仍跌7%至35%。

該行給予中石化 （00386） 、中石油 （00857） 及中海油 （00883） 均給予「買入」評級，又認為中海油服 （02883） 及中海油的股價上升空間較大。

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