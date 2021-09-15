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【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收

環球社會熱點 08:05 2021/09/15

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英國新版20英鎊及50英鎊的塑膠鈔票已於市面流通，英倫銀行警告，明年9月30日起不再承認舊版20英鎊及50英鎊為有效貨幣，提醒民眾在限期前，將舊版紙幣存入銀行或前往分行換新鈔。有指當地部分超市及商舖已拒收舊版紙幣。

英國政府冬季抗疫計劃 或轉軚重推疫苗護照 【下一頁】

20英鎊為英國流通量最大的鈔票，而英國去年及今年分別發行新版20英鎊及50英鎊，以塑膠聚合物製成及設有嶄新防偽特徵。

當局發行新鈔希望取代舊有紙幣，減低與偽鈔相關騙案發生。英倫銀行早前已宣布，明年9月30日起不再承認舊版20英鎊及50英鎊作有效貨幣。

英倫銀行現時再次提醒民眾，可以在限期前到當地銀行免費更換新鈔，更警告明年9月30日後，當地銀行或郵局已沒有義務為民眾更換。

英國早前推出5英鎊及10萬鎊新鈔後，已先後不再承認舊版5英鎊及10英鎊作有效貨幣。

英國冒充公營機構或銀行騙案倍增 呃走近14億 【下一頁】

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但有部分機構願意在限期過後為民眾服務，指民眾只要把舊鈔存入帳戶後，就會為客戶更換新版塑膠鈔票。若鄰近銀行或郵局拒絕在限期過後換鈔，民眾可直接透過英倫銀行更換，但必須出示附有照片的身份證明文件及住址證明。

然而，目前有部分超市及商鋪已拒收舊版紙幣，舊版20英鎊及50英鎊紙幣流通度大減。

責任編輯：郭麗明

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