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【英國疫情】NHS陷人手荒 冬天將缺5萬醫生

環球社會熱點 09:05 2021/09/15

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新冠肺炎疫情未有完結跡象，英國政府預料冬季醫療需求將會增加，英國醫護人手問題引起關注。英國醫學會（BMA）負責人納格保羅警告，英格蘭冬季或會有5萬名醫生職位空缺，國民保健服務（NHS）或無法應付所需。納格保羅更指由於工作量過大，愈來愈多醫生考慮在數月內辭職。

英國上半年死亡患者 近99%無打完針  【下一頁】

隨著愈來愈多醫生辭職，BMA數據顯示醫生短缺人數已上升至逾5萬人。英格蘭醫生比例遠低歐洲國家平均水平，平均每1,000人僅得2.8名醫生，但歐盟平均水平為3.7名醫生。根據7月研究，若英格蘭要達至歐盟水平，需額外增聘逾4.9萬名全職醫生，即要增聘31%人手。

NHS醫護早前不滿加薪安排遊行情況

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納格保羅（Chaand Nagpaul）表示，流感季節將近，醫療系統於冬天往往壓力大增。納格保羅稱隨著今年人手流失，英國或經歷73年來情況最嚴峻的冬天。他透露由於工作量過大，愈來愈多醫生考慮在未來數月內辭職。看到英國與歐盟國家醫生數字差距不斷擴大，他形容警鐘已經敲響。

傳英國10月或再封城 政府官員澄清非屬實 【下一頁】

納格保羅批評，政府未有積極挽留員工，對於醫生工作至精疲力盡只是袖手旁觀，導致員工離職數字進一步增加。由於人手不足，在職醫生工時變相增加，滿足患者需求。部分員工只能透過離職獲得休息，醫療系統壓力大增。

責任編輯：李俊儀

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