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揚海累售384伙　鐵定本周六再賣135伙

股樓投資 18:41 2021/09/14

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嘉里、信置及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第2期揚海，經過兩輪銷售，至今累售384伙，發展商於今天公布新銷售安排，鐵定於本周六（18日）進行第三輪銷售，涉及135伙單位，當中將包括最新價單第5號的133伙。

據揚海最新推出的價單第5號顯示，新一批單位繼續提供最高折扣率20%，折實由1,004.4萬至6,957.6萬元，折實呎價31,388至48,997元，折實平均呎價約36,590元。

揚海示範單位

    點擊圖片放大
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延伸閱讀︰揚海次輪售逾九成半單位　即再加推133伙　一房折實1,004萬【下一頁

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，揚海累售384伙當中，包括以價單銷售的373個單位，以及以招標銷售的11個單位，總值合計87.67億。他續指，以價單形式售出的373個單位中，約45%客戶選擇建築期付款計，而另有約45%客戶選擇180 天現金優惠付款計劃，兩者之比例十分平均，而以購買單位的數量計，購買一伙單位之買家佔逾80%，其餘20%買家則為購買多於一伙單位之客戶，項目主要客源來自港島區。盧子豪稱，未來會視乎市場反應加推餘下單位，不排除保留部分單位以現樓形式發售。

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