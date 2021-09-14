【教育股風暴】中央出台校外培訓機構從業人員管理辦法　提出「黑名單」制度

▲ 中央出台校外培訓機構從業人員管理辦法 提出「黑名單」制度

教育部、人力資源社會保障部印發《校外培訓機構從業人員管理辦法（試行）》，提出建設校外培訓機構從業人員「黑名單」管理制度，對納入該名單的人員不得招用。

北京公布首批63家學科類校外培訓機構「白名單」，看【下一頁】

《管理辦法》首次提出了建設校外培訓機構從業人員「黑名單」管理制度，對觸碰「有損害黨中央權威、違背黨的路線方針政策的言行」，「損害國家利益，嚴重損害社會公共利益」，「或嚴重違背社會公序良俗」，「歧視、侮辱學生」，「存在虐待、傷害、體罰或變相體罰未成年人行爲」等11類行爲「紅線」且情節嚴重的，經查實、審核後，納入全國統一監管平台的「校外培訓機構從業人員黑名單」進行管理。

辦法明確了從業禁止條件，機構不得招用兩類人員，包括納入「校外培訓機構從業人員黑名單」管理的、受到剝奪政治權利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事處罰的。

另外，《管理辦法》提出了從業人員的結構性要求，明確機構專職教學、教研人員原則上不低于機構從業人員總數的50%；面向中小學生、3周歲以上學齡前兒童的綫下培訓，每班次專職教學人員原則上不低于學生人數的2%、不低于兒童人數的6%。

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編輯：袁諾曦

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