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【蘋果發布會】蘋果發布新一代iPad　9月24日發售最平$2,599

科技 01:57 2021/09/15

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蘋果發布新一代iPad。（蘋果發布會截圖）

蘋果（Apple）於香港時間今（15日）凌晨1時舉行「California Streaming」網上發布會。蘋果在會上率先帶來全新iPad系列，當中包括iPad（第9代）以及iPad mini。其中iPad mini更新設Touch ID。

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新一代iPad採用A13處理器，其CPU及GPU效能比上一代增加20%，另外設有1,200萬像素鏡頭，定價為329美元（約2,558港元）起。另外，iPad也增設「人物置中」(Center Stage) 功能，讓用戶在移動時也可維持在畫面中間，儲存空間由 64GB 起，比上一代增加一倍，同時提供 256GB可供選擇。

iPad（第9代）售價方面，Wi-Fi型號售價由2,599港元起，而Wi-Fi+流動網絡型號售價則由3,599港元起，並備有銀色及太空灰可供選擇。今日起接受訂購，並於9月24日 (星期五) 發售。

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至於新一代iPad mini，採用A15芯片，效能速度比上一代產品提升高達 80%，16 核心 Apple 神經網絡引擎，處理 ML 工作的速度比歷代產品快兩倍。機頂設有萬眾期待的Touch ID，更可合配第二代Apple Pencil，而且設有5G版本。

值得一提的是，新一代iPad mini設有4種顏色，分別是：粉紅色、星光色、紫色和太空灰色，備有64GB及256GB配置，今起接受訂購，並將於9月24日正式發售。Wi-Fi 型號售價由 3,999港元起；Wi-Fi + 流動網絡型號售價由5,199港元起。

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責任編輯：廖淑瑩

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