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【職場熱話】 魔鬼藏在細節裡 中秋早放只是夢 網民：這樣的公司真是早走早着

理財智慧 18:38 2021/09/14

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相信每一位打工仔也期望能在大時大節早放，近日有網民於網上討論區發文，指自己公司雖然能讓他們在中秋節當天提早離開，可是他們不但仍要在家工作，而且還有一系列無理的要求，使樓主感到公司根本不是真心讓他們早放。

樓主經歷：

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【職場熱話】 畢業生見工被HR削減1千人工  原因竟是兼職轉工太密？  網民：甚麼時候兼職要當長工返 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，指「這樣的公司還是早走為好。」，「只是裝作可以早放而已。」，「現時有WFH，所謂的假期只是妄想。」，也有網民問為甚麼公司不全日也讓人WFH，這樣根本浪費時間。」

另有網民則建議樓主，與其這麼麻煩，倒不如全日在辦公室工作好過了。

 

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

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責任編輯：關海儀

 

 

 

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