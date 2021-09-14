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【互聯網監管】上海逾20間遊戲企業遭約談　強調預防未成年人沉迷網遊

宏觀解讀 18:25 2021/09/14

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【互聯網監管】上海逾20間遊戲企業遭約談　強調預防未成年人沉迷網遊

有內媒指，上海市委宣傳部、市委網信辦等部門集體約談上海20多家重點遊戲企業、運營平台、出版單位，強調要深刻認識防止未成年人沉迷網絡遊戲的重要性緊迫性，嚴格落實中宣部和國家新聞出版署通知要求，要求遊戲企業落實主體責任，嚴格做好內容管理，「不折不扣完成防沉迷工作」。

當局又稱，上海市遊戲平台不得接入未獲版號的遊戲，不得接入未完成防沉迷系統的遊戲；任何平台（企業）均不得以任何形式向未成年人提供遊戲賬號租賃交易的業務服務；強化遊戲廣告監管，規範明星代言，不得宣傳推廣違規遊戲；加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

會議指出，要注重提升遊戲品質和文化內涵；企業應加強創新創造弘揚中華優秀文化的精品佳作；要做好遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容。堅決抵制拜金、「娘炮」「耽美」等不良文化，強化課金管控。

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編輯：李哲毅

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