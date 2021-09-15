【內險股】內險板塊柳暗花明 困境中已見3點改善

今年內險板塊幾乎無威過，表現遠遠落後於內銀股，甚至中資券商股。究其原因，內險業績乏善足陳，保費收入增速承壓，中國平安（02318）上半年保費收入按年跌5.2%，中國人壽（02628）、新華保險（01336）亦只有單位數增速。

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同時，內險的新業務價值（NBV）與新業務價值利潤率（NBV Marginal）及人力均下滑明顯。然而，信達證券指出，已看到了部分改善。第一，部分險企代理人均產能增速高於人力下降速度，說明代理人清虛改革取得一定的成果。

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第二，躉交轉期交及規模化效應的固定費用攤薄帶來銀保渠道的新業務價值利潤率提升；第三，財險意健險表現由於壽險，意味著醫療險規模在未來有望享受高增速。不過，受制於第三季初的消費低迷，保險需求下降，各險企保費均無明顯改善。

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另一方面，在穩增長的壓力下，長期利率或仍有下行預期。未來險企的發展空間主要有兩個。隨着新一輪養老體系頂層設計文件已起草完畢，未來商業養老險的發展空間廣闊。其次，從「增員獲客」向「存量經營」帶來的增長空間。各險企通過挖掘現有客戶全生命周期的保障需求，提高客均保費及NBV。其中，代理人素質能力高、客戶經營能力強的險企有望優先收益。

該行又指，目前內險板塊估值較低，以股價對內含價值比率（PEV）計，國壽、平保、中國太保（02601）及新華的2021年PEV分別為0.68倍、0.55倍、0.49倍及0.44倍，建議關注。

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記者：林衛