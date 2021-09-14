【蘋果發布會】蘋果秋季發布會舉行在即　傳聞新品一文看清

▲ 蘋果秋季發佈會即將舉行，今次又會有哪些新產品會登場呢？

蘋果（Apple）秋季發布會「California Streaming」即將在香港時間15日凌晨1時舉行，究竟蘋果今次又會有什麼新產品公布呢？外界預計今次主角將會是iPhone 13系列，也有多方渠道消息指今次蘋果發布會，也會有更多其他新產品如Apple Watch Series7、AirPods 3推出。到底今次蘋果發布會，預計會有哪些產品與各位果迷見面呢？

1/ iPhone 13系列

綜合現有的爆料資訊，iPhone 13系列將會是本次發布會主角。而此系列依舊會推出四款機型，分別是iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

是次有傳iPhone 13 Pro及Pro Max兩款機型，將會搭載支援120Hz的LTPO OLED屏，更有機會增加「Always On Display」顯示功能。另外，有傳iPhone 13系列四款機型的電池都做了升級，iPhone 13 mini配備2406mAh電池，iPhone 13和iPhone 13 Pro內置3095mAh電池，而iPhone 13 Pro Max或採用4352mAh的大電池。 四款機型的充電功率都從20W提升至25W。

分析師郭明錤則透露，iPhone 13系列將以128GB的存儲容量起跳，其中Pro和Pro Max機型最高容量可選1TB。顏色方面，有傳iPhone 13 mini將包括六種配色：黑色、藍色、紫色、粉色、白色和特殊紅色。

規格方面，iPhone 13系列將搭載A15處理器。郭明錤之前更指出，iPhone 13系列將有可能支援衛星通訊，但彭博社之後作出澄清，表示該技術目前還沒普及到民用程度。

至於外觀設計，有傳iPhone 13系列的屏幕「瀏海」面積將收窄，聽筒更挪移至頂部的方式，使其能與Face ID平行放置，而Face ID則會支援口罩臉部解鎖功能。

售價方面，郭明錤日前就預計，由於零件短缺加上記憶體容量增加，iPhone 13系列的價錢將比iPhone 12系列上漲。

2/ Apple Watch Series7

除iPhone 13系列外，預計蘋果還將推出新款Apple Watch Series 7。據悉，新版Apple Watch的邊框更窄，屏幕配置也會更新。而且Apple Watch Series 7還有機會帶來Time to Walk功能更新，支援跑步等運動模式。

此外，有傳蘋果正準備為Apple Watch功能帶來更多延伸用途，例如：自行設定的運動時間和有聲環境下的冥想等。

3/ AirPods 3

根據爆料，蘋果AirPods 3 將會採用類似AirPods Pro的入耳式設計，但會缺乏AirPods Pro中的主動降噪功能，但就會增設空間音效功能。至於價格方面，AirPods 3預計會比早前推出的Beats Studio Buds稍貴。

更多蘋果新產品的資訊，就仍有待蘋果在發布會上宣布。如有興趣也可到：

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責任編輯：曾曉汶