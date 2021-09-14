【大行點睇】內地互聯網監管仍有收緊風險 海通國際保持審慎態度

海通國際指，網絡巨頭如騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 等分別自年內低位反彈，但即使股價反彈，市場認為估值吸引而增加收集，該行仍對內地互聯網板塊維持審慎態度。

該行指，有投資者認為宏觀經濟近期出現放緩壓力，將令監管措拖放慢出台的步伐，不過，該行認為科網反彈只是指數再平衡而非基本面帶動，對監管風險保持審慎，現時的估值長期展望或需要重估。

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