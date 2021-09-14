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【理財智慧】什麼是減息及降準？

理財智慧 18:24 2021/09/14

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減息或者加息是指央行調整利率，來改變現金流動。當央行降息時，把資金存入銀行的收益減少，所以降息會導致資金從銀行流出，存款變為投資或消費，結果是資金流動性增加。

一般來說，減息會給股票市場帶來更多的資金，因此有利於股價上漲。當央行加息時，則反之。利率調整是貨幣政策實施的重要手段。

比如說，美國聯儲局在2020年3月2020年3月兩度緊急減息，現時利率降至0至0.25厘水平。是次減息幅度大，令巨量資金投入股市，令美股不單從新冠肺炎的熊市中快速反彈，更不斷創新高。

而降準，顧名思義就是降低銀行的法定存款準備金率，也就是說銀行依法放在央行的錢被調降了，是央行用來增加市場流動性和創造貨幣能力的工具之一，借此刺激經濟增長，一般是中國人民銀行常用的貨幣政策之一。

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編輯:黃銳

 

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