【譚仔上市】堂食限制累譚仔表現　推外賣飲品優惠、人均消費58.4元無增長

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譚仔國際通過上市聆訊，據報最快下周招股。譚仔作為不少打工仔的飯堂，譚仔的經營數據可謂十分貼身。根據譚仔國際初步招股文件，截至3月底止年度，譚仔國際整體人均消費為58.4元，按年持平，而前一個年度則增長逾9%。人均消費下跌相信與堂食限制有關，公司因此需推外賣優惠。

外賣自取優惠令譚仔人均消費減少

資料顯示，譚仔上年度的人均消費為58.8元，按年跌4.5%；公司解釋主要由於年內提供超值小食及飲料、米線套餐外賣自取以及為顧客贈送小食，導致同年按正價購買的小食及飲料減少。期內，飲料收入減少一成至1.08億元。

不過，外賣到戶訂單增加，而網上外賣平台的餐牌價格整體高於實體餐廳的價格抵銷了部分不利影響。

三哥受惠foodpanda

年內，三哥品牌的每顧客人均消費增加4.5%至58元，主要由於外賣到戶訂單增加及推出當季限定米線選擇。三哥品牌外賣到戶的增長較譚仔品牌更為顯著，公司相信主要原因在於年內三哥品牌使用的外賣平台的營銷支援和普及性。 三哥品牌所使用的外賣平台為foodpanda。

疫情下，對譚仔的經營更著重外賣，年內外賣收入增逾9成至8.9億元，不亞於堂食。另一邊廂，堂食收入則減少26%至9億元。

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編輯：吳敏芳

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