  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【譚仔上市】堂食限制累譚仔表現　推外賣飲品優惠、人均消費58.4元無增長

股市 18:24 2021/09/14

分享：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

譚仔國際通過上市聆訊，據報最快下周招股。譚仔作為不少打工仔的飯堂，譚仔的經營數據可謂十分貼身。根據譚仔國際初步招股文件，截至3月底止年度，譚仔國際整體人均消費為58.4元，按年持平，而前一個年度則增長逾9%。人均消費下跌相信與堂食限制有關，公司因此需推外賣優惠。

外賣自取優惠令譚仔人均消費減少

資料顯示，譚仔上年度的人均消費為58.8元，按年跌4.5%；公司解釋主要由於年內提供超值小食及飲料、米線套餐外賣自取以及為顧客贈送小食，導致同年按正價購買的小食及飲料減少。期內，飲料收入減少一成至1.08億元。

不過，外賣到戶訂單增加，而網上外賣平台的餐牌價格整體高於實體餐廳的價格抵銷了部分不利影響。

三哥受惠foodpanda

年內，三哥品牌的每顧客人均消費增加4.5%至58元，主要由於外賣到戶訂單增加及推出當季限定米線選擇。三哥品牌外賣到戶的增長較譚仔品牌更為顯著，公司相信主要原因在於年內三哥品牌使用的外賣平台的營銷支援和普及性。 三哥品牌所使用的外賣平台為foodpanda。

疫情下，對譚仔的經營更著重外賣，年內外賣收入增逾9成至8.9億元，不亞於堂食。另一邊廂，堂食收入則減少26%至9億元。

相關文章：Mirror成員Ian代言譚仔國際準備上市　餐飲股可留意邊隻？

【譚仔上市】譚仔國際料最快下周招股、集資約10億元　上一財年溢利大增五成

編輯：吳敏芳

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

https：//invest.hket.com/markets/ipo


****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】- 譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？（附Time code）

港股 外賣 疫情 米線 IPO

上一篇文章

【互聯網監管】上海逾20間遊戲企業遭約談　強調預防未成年人沉迷網遊

下一篇文章

【跨境理財通】廣東省印發文件　推動理財通盡快落地、加強大灣區互聯互通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期倒升42點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期倒升42點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
買股收息不一定揀中銀2388或恒生0011　李卓穎另有兩個建議
【恒指夜期＋北水】北水輕微流入　買騰訊美團港交所　恒指夜期跌88點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水輕微流入　買騰訊美團港交所　恒指夜期跌88點（不斷更新）
【高息股攻略】一隻電訊股收息逾8厘　股息連續8年有增長
【高息股攻略】一隻電訊股收息逾8厘　股息連續8年有增長
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【恒大3333】恒大財富爆雷　苦主圍堵深圳總部要求還錢　佛山南海住建局：恒大樓盤不能做按揭
【恒大3333】恒大財富爆雷　苦主圍堵深圳總部要求還錢　佛山南海住建局：恒大樓盤不能做按揭