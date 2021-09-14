【跨境理財通】廣東省印發文件　推動理財通盡快落地、加強大灣區互聯互通

廣東省印發「深入推進資本要素市場化配置改革行動方案」，加強大灣區互聯互通，推動「跨境理財通」試點盡快落地，及支持港澳投資者以「深港通」、「債券通」等渠道投資內地股票、債券等金融產品。

方案提出，加速粵港澳大灣區金融市場互聯互通。探索推進金融領域互聯互通的產品與服務方式的創新。推動「跨境理財通」試點盡快落地。以區塊鏈技術為基礎，粵港澳共建「徵信鏈」，促進粵港澳大灣區徵信合作。研究在CEPA協議框架下率先在廣東自貿試驗區設立粵港澳大灣區保險服務中心，為持有港澳保單的粵港澳大灣區居民提供服務。

另外，推進人民幣可自由使用和資本項目可兌換先行先試，穩步推進人民幣資本項目可兌換，支持港澳投資者以「深港通」、「債券通」、QFII等渠道投資內地股票、債券等金融產品。在粵港澳大灣區探索試點港澳機構，與大型銀行合資設立理財公司，保險資產管理公司參股境外資產管理機構等設立的理財公司。支持外資機構設立或控股證券、基金、期貨、保險公司在粵港澳大灣區內地落地。

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編輯：區嘉俊

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