【煤炭股】煤炭板塊強勁 未來產能難以大幅提升 第三季盈利料創新高

華寶證券指，截至周五（10日），第三季mysteel煉焦煤價格指數為2127，比第二季增加66%。隨着焦煤價格指數大幅上行，預計第三季煉焦煤企業毛利大幅提升。事實上，中國煤價上揚，目前煤炭板塊盈利能力接近歷史高位點，上半年中信煉焦煤板塊整體淨資產收益率為12.6%，年化收益率達到25.3%，僅低於歷

史最高年份，即2008年35.7%的水平。

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另一方面，供應偏緊，也是煤價易升難跌的原因。該行認為，之期行業固定資產投資下降，導致未來產能很難大幅提升。自2012年後，煤炭行業固定資產投資持續下行，至2017年觸底；按照礦山建設周期2至3年的時間來測算，同時考慮到投資成本上升，2019年的固定資產投資上行，並不會帶來產能大幅提升。

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同時，「十四五」期間國內焦煤需求整體維系緊平衡格局。「十四五」末鋼鐵行業面臨碳達峰，按照《關於推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》徵求意見稿，2025年廢鋼資源量3億噸，假設「十四五」粗鋼產量整體處於平台區，相信至「十四五」末鐵水產量下降約5,000萬噸，減少焦炭消費2,100萬噸，約合焦煤2,810萬噸。從去年11月以來，國內焦煤缺口合計達1,600萬噸；如「十四五」期間國內焦煤產能沒有大變化，進口維持目前格局，則整體供需處於相對偏緊格局。

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記者：林衛