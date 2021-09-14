  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 20:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氣候變化】世界銀行：2050年全球或有逾2億名「氣候移民」

理財智慧 18:56 2021/09/14

分享：

世界銀行（World Bank）報告指出，除非採取緊急行動減少全球排放量和縮小發展差距，否則在未來30年內，氣候變化或會導致劇2億人離開自己的家園，以及出現新的移民熱門地。

【筍工推介】民政事務局招聘合約文員 月薪逾1.5萬元 DSE五科考獲2級即可申請 【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

世界銀行在周一發表的報告第二部分研究，指出氣候變化會影響民眾生計，缺水、農作物收成量下降、海平面上升等因素，將成為國家內部移民的強大驅動力，也會影響部分地區的宜居性，至2050年將導致出現數以百萬計的「氣候移民」。

由於排放量高且國家發展不平等，世界銀行的報告預測，在最悲觀的情況下，拉丁美洲、北非、撒哈拉以南非洲、東歐和中亞、南亞、以及東亞和太平洋地區地區中，將有多達2.16億人在自身國境內流動。即使是較樂觀的預測，移民人數會減少達80%，但仍會有4400萬人成「氣候移民」，同時指出未來10年是關鍵對能否扭轉危機是至關重要的。

【加密貨幣】薩爾瓦多總統列比特幣為法定貨幣 世界銀行拒絕提供技術支援 【見下頁

報告中警告，移民熱潮可能在未來10年內出現，至2050年加劇。無論是在人們將要移居的地區，還是在他們離開的地區，各方都需要規劃，以幫助民眾應對氣候變化。

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

經濟 世界銀行 氣候暖化 移民

上一篇文章

【理財智慧】新手投資策略（六） 解讀新股招股書（上）

下一篇文章

【放寬入境】港府：9月15日起實施粵澳「來港易」 兩大口岸每日非港人名額為1,000個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位