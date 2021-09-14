【氣候變化】世界銀行：2050年全球或有逾2億名「氣候移民」

世界銀行（World Bank）報告指出，除非採取緊急行動減少全球排放量和縮小發展差距，否則在未來30年內，氣候變化或會導致劇2億人離開自己的家園，以及出現新的移民熱門地。

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世界銀行在周一發表的報告第二部分研究，指出氣候變化會影響民眾生計，缺水、農作物收成量下降、海平面上升等因素，將成為國家內部移民的強大驅動力，也會影響部分地區的宜居性，至2050年將導致出現數以百萬計的「氣候移民」。

由於排放量高且國家發展不平等，世界銀行的報告預測，在最悲觀的情況下，拉丁美洲、北非、撒哈拉以南非洲、東歐和中亞、南亞、以及東亞和太平洋地區地區中，將有多達2.16億人在自身國境內流動。即使是較樂觀的預測，移民人數會減少達80%，但仍會有4400萬人成「氣候移民」，同時指出未來10年是關鍵對能否扭轉危機是至關重要的。

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報告中警告，移民熱潮可能在未來10年內出現，至2050年加劇。無論是在人們將要移居的地區，還是在他們離開的地區，各方都需要規劃，以幫助民眾應對氣候變化。

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