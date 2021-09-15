【Microsoft】疫情加速數碼轉型　港企需留意兩大趨勢

▲ 陳珊珊表示，每間企業會依據自身不同的雲端需求作出數碼轉型，沒有一個能適用於所有企業的雲端運算方案。（微軟提供）

一場疫情，改變了企業的工作模式，令革新工作場所成為大方向。微軟香港及澳門區總經理陳珊珊指出，混合雲與多雲策略、現代化的工作場所成為兩大重要趨勢。

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陳珊珊表示，每間企業會依據自身不同的雲端需求作出數碼轉型，沒有一個能適用於所有企業的雲端運算方案。目前，不少企業更廣泛應用雲端，而大部份企業出於業務需要，傾向繼擇混合雲模式。陳認為，混合雲平台可為企業提供不少優勢，如靈活性、多元化的部署方案、安全性、合規性以及更有效運用現有基礎架構。



微軟將成為香港首個在雲端整合 VMWare 解決方案的公共雲端服務供應商，協助企業簡化操作流程，推行更高效能的資源管理，該服務預計將在今年年底全面推出。

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除了多雲策略，現代化的工作場所亦是企業的重要趨勢。其中，微軟合作夥伴企業施耐德電氣（香港）利用物聯網技術研發智慧工作間數碼方案 EcoStruxure Workplace Advisor ，幫助管理人員利用物聯網裝置及系統，以取得數據建立智能工作空間。

混合工作成為大趨勢，如何有效利用工作空間亦成為企業的挑戰。施耐德電氣（香港）關鍵客戶及數字化服務主管袁致樂表示，方案可用作佔用率分析，以提高空間使用率。方案提供的裝置可提供即時數據，協助企業找出閒置的辦公桌、空間和設施，以便作出相應調整，提高營運效能。除了分析辦公室設施的佔用率，裝置亦可作人流分析，用作監察空間人流，避免會議室和公用空間過度擠迫。如空間人流超出上限，系統會向用戶作出提示，以便作出管理。袁表示，企業改革增加他們對數碼方案的需求，而公司的生意額比去年錄得雙倍增長。

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記者：廖淑瑩