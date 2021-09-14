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【潛力股精選】孫運喜：金風科技（02208）

股市 18:15 2021/09/14

分享：

港股今日下跌，也個別板塊表現靠穩，如金風科技 （02208） 。《iMoney》主編孫運喜指，就技術分析而言，金風科技呈現突破，走勢向好，投資者可留意。想知買簤策略，立即收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版（↓）

Time code

00：00 - 港股今日市況解讀　科網路、油股及車股升

03：56 - 互聯網平台未見底　料未來兩三季尚有政策出爐

06：44 - 經濟滯脹風險漸增　困擾市場情緒

08：55 - 今晚美國通脹數據值得留意

10：25 -股票分析：復星醫藥 （02196） 前景點睇？

13：59 -股票分析：中國有色礦業 （01258） 有機會復抽嗎？

17：52 -股票分析：融創 （01516） 現價可以入嗎？

20：31 -股票分析：中興通訊 （00763） 現價可以入嗎？

23：48 -股票分析：置富產業信託 （00778） 現價可以入嗎？

27：05 -股票分析：京東物流 （02618） 現價可以入嗎？

29：30 -股票分析：騰訊 （00700） 現價可以入嗎？

32：15 - 港股收市市況速報及分析

33：57 - 股票推介：金風科技 （02208）

欄名 : 潛力股精選

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港股 經濟 股票 孫運喜 技術分析

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