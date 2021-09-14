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【樓市熱話】 女友要求港男賣樓 替女方家人還債 網民：直接分手好過

理財智慧 18:39 2021/09/14

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近日有網民於網上討論區發文，指女友近日提出希望樓主把自己層樓賣掉，然後用作幫她家人，而他們雙方則租樓住，樓主不知該如何回應，於是向網民詢問。

樓主經歷：

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【樓市熱話】置業一年後   發現供樓愈供愈輕鬆      網民：月入5萬才好供樓 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少叫樓主與女友分手，指「直接分手，女朋友沒有了可以再找，但樓沒有了便很難再買。」，「女朋友的家人應自己承擔責任，此舉只會使他們變本加厲，萬萬不能。」

也有網民建議樓主不要認自己有樓，指「層樓不是我的，是我家人的，因此我做不了主。」，如此一來既不會得失女友，也不會失去層樓。

 

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

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責任編輯：關海儀

 

 

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