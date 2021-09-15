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【白酒股】國內白酒股底部整固結束？ 睇實兩個復甦指標

股樓投資 10:00 2021/09/15

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最近國內白酒股看似跌定，關於第四季白酒股價會否復甦的討論開始增多。東興證券認為，股價復甦與否有兩個可觀察的指標，一是中秋整體的消費情況，一是觀察中國貨幣政策有無變化，具備降息降準的可能。

【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況，請按【見下頁

首先由消費來看，目前渠道已經完成中秋的備貨，中秋動銷即將開啟。該行判斷今年中秋消費會較去年同期弱冷，主要是因去年上半年消費整體受到壓制，形成中秋存在報復性消費，但今年疫情呈現多點多發的特點，大眾消費意願有所降低，預計中秋消費中「報復性消費」比重會減少。

【大行點睇】油股仍明顯落後油價 瑞銀更看好中海油及中海油服，請按【見下頁

另一個指標是貨幣政策會否進一步寬鬆，由於寬鬆的貨幣環境對白酒股的估值向來友好。從今年2月往後，廣義貨幣供應（M2）增速跌穿10%以下，目前市場對M2增速有企穩預期，在央行「M2和社融要與名義經濟增長匹配」的基調下，預期 第四季M2增速將會回升，對白酒股的估值將會提振。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 9月港股正處「磨底」階段 逢低布局十大金股，請按【見下頁

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目前，東興證券對第四季白酒板塊的走勢偏樂觀，一方面是該行認為8月份M2或為全年的最低點，下半年貨幣環境會向好，有利於白酒股估值。同時需求方面，雖然判斷今年中秋動銷略弱，但保持住穩中有進的趨勢沒有大問題，不改變行業景氣判斷。

【同場加映】iM會客室：資源股仍能跑出？ 環保股有望接棒

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記者：林衛

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