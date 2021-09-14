【iPhone 13】Tim Cook發Tweet期待Apple蘋果發布會　文字直播不斷更新（附連結）

iPhone 13、AirPods、Apple Watch會否登場？蘋果（美：AAPL）秋季發布會凌晨一點揭幕，全城熱切期待iPhone13出現。記者將會即時文字直播發布會詳情，及附上官方直播影片連結。

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【22：00】蘋果CEO Tim Cook發tweet，表示期待3小時後的蘋果發布會，帖文中的風景究竟有何意思？

蘋果發布會前瞻五大重點

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郭明錤預計iPhone13出貨量較去年新款機高一成以上【下一頁】

高盛發表前瞻報告，預期芯片短缺對產品定價的影響不大，因蘋果原材料採購規模大具優勢，組建成本應沒有太大變化，傾向認為iPhone和Apple Watch的價格改變可能性不大。該行預期，iPhone主要改善或包括相機功能增強、「瀏海」縮窄、FaceID掃描系統入射角變大、電池壽命改善、成熟的5G接收設備。

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記者：區嘉俊

****同場加映****

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