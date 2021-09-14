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【蘋果AAPL】蘋果秋季發布會凌晨1時揭幕　市場關注五大重點

Hot Talk 18:48 2021/09/14

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蘋果秋季發布會凌晨揭幕　市場前瞻關注五大重點

蘋果（美：AAPL）秋季發布會將於本港時間周三凌晨一點舉行，全城熱切期待iPhone13的出現。蘋果發布會一直是科技界及投資界關注的重點，投資者觀看蘋果秋季發布會之前，不妨先留意以下五大重點，在蘋果發布會先有心理準備。

郭明錤預計iPhone13出貨量較去年新款機高一成以上【下一頁】

蘋果發布會前瞻五大重點

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高盛發表前瞻報告，預期芯片短缺對產品定價的影響不大，因蘋果原材料採購規模大具優勢，組建成本應沒有太大變化，傾向認為iPhone和Apple Watch的價格改變可能性不大。

另外，高盛又預期，iPhone在新功能上未必有太大淨係，主要改善或包括相機功能增強、異形屏「瀏海」縮窄、FaceID掃描系統入射角變大、電池壽命改善、成熟的5G接收設備。

相關文章：蘋果尚未決定是否對Epic反壟斷裁決提出上訴

【美股期貨】道指期貨升31點　蘋果今舉行秋季發布會（不斷更新）

****同場加映****
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