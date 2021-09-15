【蘋果發布會】iPhone 13售價6799港元起、容量128gb起　9月17日晚起預訂（多圖）

蘋果（美：AAPL）秋季發布會結束，iPhone 13全系列本港時間9月17日晚上8時起預訂，9月24日起收貨。媒體稱發布會毫無驚喜，截至凌晨2時許，蘋果股價跌幅擴大至1.5%。

記者即時文字直播發布會詳情，附上蘋果發布會官方連結。

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【02：15】iPhone 13 Pro機型設1TB容量。iPhone 13全系列本港時間9月17日晚上8時起預訂，9月24日起收貨。

【01：59】蘋果推出iPhone 13 Pro及Pro Max，設4種顏色，包括淺藍色，設三鏡頭包括F1.8大光圈超廣角鏡、F1.5廣角鏡。Pro和Pro Max機型支持「ProMotion」120Hz高刷新率。iPhone 13 Pro Max電池持久力較上一代增加2.5小時、Pro電池較上代增加1.5小時，售價分別1099美元及999美元起。

【01：38】蘋果宣布推出iPhone 13系列。iPhone 13及iPhone 13 mini設5種顏色，包括粉紅色、紅色等，使用A15處理器，繼續採用雙鏡頭，但鏡頭擺位轉斜角。iPhone 13電池用量將較上一代多2.5小時，售價799美元起，128gb起跳。iPhone 13 mini售價699美元起。

【01：24】蘋果推出Apple Watch Series 7，設5隻顏色。屏幕較上一代大20%，充電速度比上代快33%。手錶採用抗裂水晶玻璃，提高耐用性。Apple Watch SE賣279美元起、Apple Watch 7賣399美元起，年底推出。

【01：12】蘋果推出全屏iPad mini 6，設四種顏色，同樣對應「Center stage」功能。機頂設有Touch ID。CPU效能增加40%；GPU效能增加80%。iPad mini將設5G版本。售價499美元起，今日起預訂，下星期收貨。

【01：10】蘋果推出入門版iPad更新，使用A13處理器，CPU、GPU效能增加20%，並使用1200萬像素鏡頭，適用「Center stage」功能，鏡頭能自動追蹤用家。售價維持329美元起，容量維持64gb起，下星期開賣。

【01：00】蘋果線上發布會開始，由歌曲表演打開序幕。

【22：00】蘋果CEO Tim Cook發tweet，表示期待3小時後的蘋果發布會，帖文中的風景究竟有何意思？

蘋果發布會前瞻五大重點

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郭明錤預計iPhone13出貨量較去年新款機高一成以上【下一頁】

高盛發表前瞻報告，預期芯片短缺對產品定價的影響不大，因蘋果原材料採購規模大具優勢，組建成本應沒有太大變化，傾向認為iPhone和Apple Watch的價格改變可能性不大。該行預期，iPhone主要改善或包括相機功能增強、「瀏海」縮窄、FaceID掃描系統入射角變大、電池壽命改善、成熟的5G接收設備。

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記者：區嘉俊

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