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打擊「炒場」情況 康文署收緊「康體通」自助服務站登入安排 9月28日起生效

理財智慧 18:16 2021/09/14

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康樂及文化事務署今日（14日）宣布將於9月28日（星期二）中午起收緊轄下康樂場地「康體通」自助服務站登入安排，加強核實康樂設施租用人的身分，防止有人利用自助服務站為他人預訂，籍此打擊租用康體設施懷疑作「炒場」的情況。

【薪酬調查】港大畢業生平均月薪去到呢個水平 冠絕本地院校 呢個行業入行月薪更達38,868元 【下一頁

所有租用人於9月28日中午起使用「康體通」自助服務站時，必須透過設置於自助服務站上的掃描器，掃描本人的香港身份證正本以作登入，方可進行預訂。康樂場地的自助服務站將不再接受以屏幕鍵盤輸入身份證號碼，或以「康體通」用戶號碼和密碼的方式來登入系統。

【兼職推介】時薪74.7元 民政事務總署請兼職場地管理員 工作地區為愉景灣 【下一頁

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收緊措施實施後，沒有香港身份證的人士，可如常帶同其他認可的身分證明文件親身到櫃檯訂場處或登記為「康體通」用戶並透過網上預訂系統進行預訂。

 

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責任編輯：羅浩濂

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