【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況

中國恒大（03333）債務危機不斷升級。外電引述知情人士報道，中國政府計劃安排包括會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恒大，對其財務狀況進行摸底調查，可能是為恒大潛在重組作相應準備。恒大周二急挫11.8%收報2.97元。

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消息稱，負責協調恒大及其債權人關係的廣東省政府，上月已指派金杜律師事務所的一個團隊對恒大開始盡職調查，而在中國最高監管機構的敦促下，廣東省政府正在遴選會計師事務所和財務顧問，以納入這支聯合工作組。最新進展或顯示監管當局在對恒大可能的債務重組進行前期的基本工作安排。其中一位知情人士提到，恒大董事長許家印在此前一次與當地政府的會面中，曾請求廣東省政府給予恆大相應的救助，但此提議未被接受。

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恒大因其子公司未按期履行理財產品的擔保義務，集團預警了潛在的交叉違約風險，並聘請華利安諾基（中國）及鍾港資本為聯席財務顧問，探索可行的解決方案以緩解流動性問題。

較早前，恒大提出了針對理財產品持有人的長期還款方案，散戶和機構投資者可能面臨償付延遲。公司稱網絡上有關其破產重組的言論「完全失實」，但預估９月合約銷售持續大幅下降，疊加旗下資產出售計劃遲遲未見實質性進展，均顯示現金流和流動性面臨的巨大壓力暫時很難有明顯改善。

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