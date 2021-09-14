【大行點睇】摩通：建議減持科技股　增持日本以及新興市場

Marko Kolanovic 等摩根大通策略師稱，促使投資者在科技公司領域尋求安全感的成長恐慌有些過度，因為Delta新冠變種病毒造成的經濟阻力可能是短暫的。

策略師建議，考慮減持科技股，同時增加對能源等經濟敏感公司的持倉。他們警告，在新冠疫情捲土重來之際，投資者應該做好應對動盪的準備，尤其是美股。

雖然Delta病毒推遲了全球經濟重啟，但他們的數據顯示，Delta病毒引發的疫情可能已經見頂，並在美國和全球開始減退。

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Kolanovic指，隨著 Delta病毒影響減緩，加上經濟重啟和寬鬆貨幣政策帶來的供應鏈摩擦，導致通貨膨脹持續，「我們預計通貨再膨脹或經濟重啟交易將繼續表現出色。他們重申，債券殖利率和周期性股票可能已經在上個月初觸底。

策略師建議增持近期走勢滯後的日本和新興市場股票。由於日本首相菅義偉辭任，可為自民黨鋪好穩定的道路，摩根大通認為，從歷史上看，這種情況通常有不錯的回報。

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責任編輯：黃苑筠