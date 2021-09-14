【互聯網監管】中央印發《關於加強網絡文明建設的意見》　加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於加強網絡文明建設的意見》。意見提出，深入推進「清朗」、「淨網」系列專項行動，深化打擊網絡違法犯罪，深化公眾賬號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，開展互聯網領域虛假信息治理。

加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施，加快制定修訂並實施文化產業促進法、廣播電視法、網絡犯罪防治法、未成年人網絡保護條例、互聯網信息服務管理辦法等法律法規。

意見指出，健全防範青少年沈迷網絡工作機制，依法堅決打擊和製止青少年網絡欺凌，保護青少年在網絡空間的合法權益。強化網絡平台責任，加強網站平台社區規則、用戶協議建設，引導網絡平台增強國家安全意識。加強互聯網行業自律，堅持經濟效益和社會效益並重的價值導向，督促互聯網企業積極履行社會責任。發揮行業組織引導督促作用，促進行業健康規範發展，鼓勵支持各類網絡社會組織參與網絡文明建設。

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編輯：區嘉俊

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