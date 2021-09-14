  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 基金公司月薪2.2萬 畢業生嫌低過朋友 網民：冇工作經驗點搵到好工

理財智慧 18:40 2021/09/14

分享：

不少人在尋找工作時也遇到困難，近日有網民於網上討論區發文，指自己在金融公司實習過後受到全職的聘請，雖然薪金不似預期，比同行低，但工作時間彈性，於是向網民詢問應否做一份工作。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】屋企附近工作竟變缺點   教師屢遇學生家長感尷尬   網民：自己心魔而已 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少，指「先做這一份工作，然後再騎牛搵馬。」，「所謂的錢少也有$22000一個月，經已高過很多人了。」，也有人指自己比較懶，寧賺少一些，但輕鬆一點。」

另有網民指現時投行的平均月薪約3萬，而月薪5萬真的要到非常有名的投行才有，但卻是非常辛苦，有上班沒下班。

 

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

 

 

畢業 金融 實習
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【青姐話】大市向下走 見好要識收
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位
曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位