【職場熱話】 基金公司月薪2.2萬 畢業生嫌低過朋友 網民：冇工作經驗點搵到好工

不少人在尋找工作時也遇到困難，近日有網民於網上討論區發文，指自己在金融公司實習過後受到全職的聘請，雖然薪金不似預期，比同行低，但工作時間彈性，於是向網民詢問應否做一份工作。

樓主經歷：

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【職場熱話】屋企附近工作竟變缺點 教師屢遇學生家長感尷尬 網民：自己心魔而已 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少，指「先做這一份工作，然後再騎牛搵馬。」，「所謂的錢少也有$22000一個月，經已高過很多人了。」，也有人指自己比較懶，寧賺少一些，但輕鬆一點。」

另有網民指現時投行的平均月薪約3萬，而月薪5萬真的要到非常有名的投行才有，但卻是非常辛苦，有上班沒下班。

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責任編輯：關海儀