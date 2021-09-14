【大灣區航空】今年啟航勢受阻　大灣區航空率先大曬空姐制服（多圖）

▲ 【大灣區航空】今年啟航勢受阻 大灣區航空率先大曬空姐制服

內地富豪黃楚標牽頭成立的大灣區航空目標今年啟航，由於有同行向空運牌照局提出申述，大灣區航空能否在年底正式起飛仍成未知之數。不過無阻大灣區航空繼續大曬公司籌備過程，繼早前公開飛機外貌，公司今日率先披露公司全新機艙服務員制服，揚言要「讓大家先睹為快」。

圖看大灣區航空空姐制服

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今次大灣區航空空姐制服大玩復古元素，以湖水綠及白色為主調，西裝外套頗有80年代風格，全部制服均配上彩色頸巾。不過大灣區航空今次無公布空少制服，但相信用色及設計類似。

密謀正式起飛的大灣區航空近期多次遇上逆風，早前有本地傳媒報道指，去年底加入大灣區航空董事局的順豐創辦人兼董事長王衛在上月中已經辭任董事。

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