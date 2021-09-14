受馬斯克和狗狗幣影響　養柴犬成風引動保人士擔憂

加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）的象徵符號是柴犬，隨着其日益普及和升值，加上特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）最近領養了一隻柴犬Floki，令到民眾對飼養柴犬的渴求大增，不過，此風潮令到動物保護者們擔心，這只是炒作和跟風的結果，虐待和忽視狗狗的案件會越來越多。

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據外媒Entrepreneur報道，南加州柴犬俱樂部和南加州柴犬救援組織的聯合創辦人Burnside表示，飼養柴犬成為流行最終只會變成曇花一現的「時尚」，造成非常負面的影響。

Burnside稱，「有道德感的飼養員，是為了保育而飼養特定物種，不會樂見這種短暫的流行現象。」他補充說，由於無養狗經驗的主人，因缺乏對柴犬品種性情的瞭解，使這現象更令人擔憂。例如，柴犬一定要戴遛狗帶，因為它們是日本品種的獵犬，遺傳了狼的基因。

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而這股風潮造成的結果是柴犬被主人遺棄、無人照顧、缺乏社交和教育的柴犬數量激增，救援組織正疲於應對。

不管加密貨幣市場如何動盪不安，狗狗幣如何大起大落，或者馬斯克的偏好如何，現實情況是，現在有數百萬隻柴犬幼犬，它們不是被視為生命，而是作為商品時尚被出售。

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