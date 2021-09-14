【港元定存】中資行搶跨年錢　蝕本推半年港元定存0.7厘

▲ 信銀國際新推半年港元定存享0.7厘，在牌面上蝕息近0.5厘。

港元拆息今天（9月14日）續全面下跌，當中半年期更3連挫，乍現0.23厘低位，但中資行卻無懼牌面上蝕息搶存，照加港元定存息。中信銀行（國際）孖招齊發，連環推出定存優惠，包括由即日起，客戶經inMotion動感銀行，以1萬元新資金敘做6個月定存，可享0.7厘優惠息率，3個月也有0.65厘。

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與此同時，信銀國際又推分行限定優惠，卻主攻大額存款，針對百萬富翁的大戶，斥100萬元新錢，經分行開立4個月及半年齊享0.7厘。如以6個月期來看，打入高息榜五甲之列，但不及東亞 （00023） 及富邦的0.8厘。

此外，本周首兩個交易天，3間中小行調整存息，包括大新 （02356） 兩連加3個月年息0.2厘、至0.8厘。相反，招商永隆連續兩天削短存。專家預期，季結前料個別勇進的同業續加息吸存，尤其是力搶跨年新錢。

目前3個月年息以富邦的3.28厘居首，1年期也是該行的0.75厘稱王。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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